Антимонопольники розглядають ще одну справу проти 18 облгазів Фірташа
Про це повідомляє прес-служба АМКУ, йдеться в "Економічна правда".
"Зазначені концентрації можуть мати негативні наслідки у вигляді монополізації товарного ринку, зловживання монопольним (домінуючим) становищем, обмеження конкуренції шляхом істотного обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині. Зазначені концентрації без дозволу відбулися на ринку розподілу природного газу місцевими (локальними) газорозподільними системами", - відзначили в комітеті.
Йдеться про "Сумигаз", "Запоріжгаз", "Чернігівгаз", "Дніпропетровськгаз", "Львівгаз", "Хмельницькгаз", "Криворіжгаз", "Тисменицягаз", "Миколаївгаз", "Київоблгаз", "Івано-Франківськгаз", "Рівнегаз", "Дніпрогаз", "Закарпатгаз", "Чернівцігаз", "Харківміськгаз", "Житомиргаз", "Харківгаз", що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.
Нагадаємо, незважаючи на те, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер схвалив рішення Верховного суду про екстрадицію, Фірташ може залишитися в Австрії.
Нагадаємо, що Верховний суд Австрії відхилив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа на рішення судів попередніх інстанцій про його екстрадицію до США.
Сьогодні остаточне рішення щодо екстрадиції олігарха ухвалив міністр юстиції країни.
Фірташа арештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Олігарха звинувачували у даванні хабаря у розмірі 18,5 мільйона доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії.
Спершу суд погодився видати Фірташа, однак потім відпустив під заставу у 125 мільйонів доларів. Згодом суди Австрії відмовили в екстрадиції Фірташа, зазначаючи, що справа проти олігарха - політична.
Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу наклав арешт на два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу за позовом російського державного "ВТБ" банку.
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