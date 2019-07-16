Австрійський суд призупинив екстрадицію Фірташа у США

Незважаючи на те, що міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер схвалив рішення Верховного суду про екстрадицію, Фірташ може залишитися в Австрії.

Прес-секретар Яблонера заявила у вівторок виданню Ö1-Morgenjournal, що міністр юстиції дав згоду на екстрадицію Фірташа в США, і про це рішення адвокат Фірташа Дітер Бормодофер був проінформований ще в понеділок.

При цьому, негайна екстрадиція Фірташа не відбудеться. Причиною цьому послужив запит захисту про повторний розгляд справи, у відповідь на який окружний суддя у кримінальних справах Відня ухвалив рішення про призупинення видачі Фірташа Сполученим Штатам.

Суддя повинен винести рішення по суті щодо запиту про повторний розгляд справи про екстрадицію. Прес-секретар окружного суду у кримінальних справах Відня Христина Зальцборн, у зв'язку з цим, повідомила, що захист супроводжував запит про повторний розгляд справи "дуже великими матеріалами". У разі негативного рішення у захисту Фірташа буде можливість подати апеляцію.

Нагадаємо, що Верховний суд Австрії відхилив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа на рішення судів попередніх інстанцій про його екстрадицію до США.

Сьогодні остаточне рішення щодо екстрадиції олігарха ухвалив міністр юстиції країни.

Фірташа арештували в Австрії 12 березня 2014 року за запитом влади США. Олігарха звинувачували у даванні хабаря у розмірі 18,5 мільйона доларів для отримання дозволу на видобуток титану в Індії.

Спершу суд погодився видати Фірташа, однак потім відпустив під заставу у 125 мільйонів доларів. Згодом суди Австрії відмовили в екстрадиції Фірташа, зазначаючи, що справа проти олігарха - політична.

Нагадаємо, що Високий суд Англії та Уельсу наклав арешт на два маєтки, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу за позовом російського державного "ВТБ" банку.

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