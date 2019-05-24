Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
"Він (Фірташ – ред.) із симпатією, безперечно, ставиться до нового президента. Як усі ми", – розповів депутат від "Опозиційного блоку" Сергій Льовочкін для репортажу "За лаштунками інавгурації" програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та "UA:Перший").
"Ми чекаємо змін, ми чекаємо, щоб він виконав те, що обіцяє. Це буде класне президентство", – заявив екс-голова Адміністрації президента часів Віктора Януковича.
Про свої стосунки з Зеленським Льовочкін сказав: "Нормальні, робочі".
На запитання, коли він востаннє зустрічався з Зеленським, Льовочкін відповів: "Це приватна інформація. Тому що він тоді не був головою держави".
"Після обрання президентом я з ним ще не зустрічався", – додав нардеп у день інавгурації.
Екс-"регіонал" Сергій Льовочкін очолював Адміністрацію президента Януковича у часи, коли одним з основних фінансових стовпів режиму називали Дмитра Фіташа.
Нагадаємо, що Дмитра Фірташа арештовували в Австрії на запит правоохоронних органів США. Він вийшов під заставу і нині у Відні чекає на остаточне рішення щодо екстрадиції до Америки.
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