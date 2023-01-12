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CУСПІЛЬСТВО

Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: обговорили бої у Бахмуті й Соледарі

12 січня 2023, 17:49
Зеленський провів засідання Ставки Головнокомандувача: обговорили бої у Бахмуті й Соледарі
Фото: УНН
Президент Володимир Зеленський 12 січня провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорювали ситуацію на основних ділянках фронту.
 
Так, обговорювали посилення ЗСУ технікою та зброєю від партнерів. А окрему увагу, за словами глави держави, на засіданні приділили боям у Бахмуті та Соледарі на Донеччині.
 
"Підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно", – зазначив президент.
 
Попереднє засідання Ставки відбулося 5 січня. Тоді обговорювали ситуацію на передовій, можливі подальші кроки окупантів та забезпечення армії технікою і боєприпасами.
 
Ставка Верховного Головнокомандувача – це надзвичайний орган вищого військового управління, який здійснює стратегічне керівництво Збройними силами. Очолює Ставку сам Зеленський, її координатором є секретар РНБО Олексій Данілов.
 
Також до Ставки входять керівники всіх родів військ і сил ЗСУ, очільники Міноборони, Нацполіції, розвідки, СБУ, ДСНС, ОП, МЗС, МВС, прем'єр-міністр та низка інших посадовців.
 
У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша активність росіян на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Також ворог намагається перехопити стратегічну ініціативу. Також у Генштабі прогнозують, що найближчим часом окупанти можуть намагатися вийти на адмінмежу Донецької області, а надалі – активізувати наступ для захоплення лівобережної частини Запорізької області.
 
У росії заявили, нібито найманці пвк "вагнера" взяли під контроль усю територію Соледара, проте в центрі міста ще тривають вуличні бої. Однак у ЗСУ заперечили це. Наразі в місті тривають запеклі бої, кажуть у Генштабі.
 
Володимир ЗеленськийСтавка верховного головнокомандувачаросійсько-українська війна

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