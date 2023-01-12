ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів у районі Соледара – Генштаб
Українські захисники у районі Соледара ліквідували понад сотню російських окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників", – пояснили в Генштабі.
Зокрема, скупчення ворога на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.
На ураження загарбників було скеровано артилерію. Також на одній із ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".
"В результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, двох кулеметних та двох мінометних розрахунків", – йдеться у повідомленні.
Генштаб опублікував відео Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ – один з етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами.
Раніше повідомлялось, що у Соледарі продовжуються бої.