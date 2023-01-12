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ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів у районі Соледара – Генштаб

12 січня 2023, 08:52
ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів у районі Соледара – Генштаб
джерело: twitter.com
Скупчення ворога на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Українські захисники у районі Соледара ліквідували понад сотню російських окупантів. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників", – пояснили в Генштабі.

Зокрема, скупчення ворога на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ.  

На ураження загарбників було скеровано артилерію. Також на одній із ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс "Точка-У".

"В результаті цього підтверджено знищення понад 100 окупантів, двох кулеметних та двох мінометних розрахунків", – йдеться у повідомленні.

Генштаб опублікував відео Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ – один з етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами.

Раніше повідомлялось, що у Соледарі продовжуються бої.

Соледарвтрати окупантіввійна в УкраїніГенштаб ЗСУ

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