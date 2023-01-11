У Соледарі продовжуються бої – Генштаб

російські загарбники зосередили основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької області та роблять наступальні дії на Бахмутському напрямі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні у середу, 11 січня.

"Ворог намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої продовжуються", – йдеться в повідомленні.

Також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямі.

На Куп'янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне становище, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

російські загарбники протягом доби завдали двох ракетних та 22 авіаційних ударів по території України, здійснили 18 обстрілів з РСЗВ, у тому числі і по цивільній інфраструктурі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Нововасилівка та Вовківка Сумської області, а також Гур'їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ та Новомлинськ на Харківщині.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку обстріляно Терні на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждало Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано біля Вугледару та Великої Новосілки на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір'я, Кам'янське та Плавні на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів упродовж правого берега річки Дніпро. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

У свою чергу українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Крім того, ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52, а також два розвідувальні дрони, тип яких уточнюється.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони вразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Раніше повідомлялось, що російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька брехливих заяв росіян про те, що місто пало і що Бахмут ризикує опинитися у неминучому оточенні.