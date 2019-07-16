Австрія дозволила екстрадицію Фірташа до США

Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії

Міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Дмитра Фірташа до США. Водночас, українець поки залишається у Відні.

Міністр Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner) погодив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США. Таке рішення ухвалене після консультацій з міністерством закордонних справ країни з урахуванням інтересів та міжнародних правових зобов'язань Австрії. Питання екстрадиційного арешту і подальшого доправлення українця до Сполучених Штатів наразі вирішує Земельний суд Відня, повідомляє DW.

Водночас, як повідомляє австрійський громадський мовник ORF, Дмитро Фірташ поки залишиться в Австрії. Адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу США відтерміновано.

Нагадаємо, Верховний суд Австрії відхилив апеляцію українського олігарха Дмитра Фірташа на рішення судів попередніх інстанцій про його екстрадицію до США. Остаточне рішення щодо екстрадиції олігарха має ухвалити міністр юстиції країни.