Радник: Зеленський не піде на розмін Криму на Донбас

Політичний радник президента України Микита Потураєв заявив, що Володимир Зеленський ніколи не піде на визнання Криму російським в обмін на повернення Донбасу під контроль Києва

В іншому випадку, Потураєв вважає, що таке визнання можна було було б розцінювати як зраду.

"Зеленський ніколи не піде на розмін Криму на Донбас або навпаки. Як це не назви, це все одно було б помилкою. Це було б зрадою громадян України, які зберігають українські паспорти, як би ризиковано це не було в Криму під окупацією", – заявив Потураєв в ефірі програми "PRIME: Муждабаєв" на телеканалі ATR, деться в "УП".

"Для президента це неприпустимо, він просто людина абсолютно іншого типу. Він не сприймає тортур, боягузтва, слабкості. А це все рівно про це", – додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сподівається, що через одну зустріч у "нормандському форматі" зустрінуться вже самі лідери України, Німеччини, Франції та Росії.

"Нормандський формат не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників. Домовились, що буде ще одна зустріч більш суттєва. І через одну зустріч намагаються зустрітись чотири лідери. Це президент України, я, президент Росії Володимир Путін, Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон. Я думаю, цим ми приблизимось до дипломатичного вирішення цього питання", - йдеться в повідомленні на YouTube-каналі "Зе!Президент".

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