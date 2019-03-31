ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія оприлюднила перші дані про явку на виборах президента України станом на 20:00.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00
Найвища активність виборців була зафіксована в Луганській області
Фото: EPA/UPG
Інформація про явку оновлюється на сайті Центрвиборчкому.
За даними з 74 із 199 територіальних виборчих округів, явка становила 63,99%.На позачергових виборах президента 2014 року явка виборців становила близько 59%.
Найвища активність виборців у Луганській області - 69,99%, Києві - 68,58 і Дніпропетровській області - 68,54. Найнижча - у Херсонській - 55,2 і Донецькій областях - 59,9%.
31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними національного екзит-полу, до другого туру виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Остаточні результати ЦВК має оголосити до 10 квітня.
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