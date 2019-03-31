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ЦВК оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00

Найвища активність виборців була зафіксована в Луганській області
Центральна виборча комісія оприлюднила перші дані про явку на виборах президента України станом на 20:00.
ЦВК оприлюднила перші дані про явку станом на 20:00 Фото: EPA/UPG

Інформація про явку оновлюється на сайті Центрвиборчкому.

За даними з 74 із 199 територіальних виборчих округів, явка становила 63,99%.На позачергових виборах президента 2014 року явка виборців становила близько 59%.

Найвища активність виборців у Луганській області - 69,99%, Києві - 68,58 і Дніпропетровській області - 68,54. Найнижча - у Херсонській - 55,2 і Донецькій областях - 59,9%.

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними національного екзит-полу, до другого туру виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко. Остаточні результати ЦВК має оголосити до 10 квітня.

 
 
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31 03 2019 21:31
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