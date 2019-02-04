ЦВК отримала 14 із 199 протоколів із мокрими печатками "Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 148 (Полтавська область), № 169 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), № 215, № 219, № 220 (місто Київ)"

Центральна виборча комісія отримала оригінали протоколів про результати голосування на чергових виборах Президента України 31 березня ще від шести окружних виборчих комісій. Тож загалом оригінали протоколів отримані від 14 ОВК.

Фото: electioninfo.org.ua

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 148 (Полтавська область), № 169 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), № 215, № 219, № 220 (місто Київ)", - повідомляється у прес-релізі ЦВК, інформує "Укрінформ". Таким чином, станом на 18:45 2 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220). Нагадаємо, що Центральна виборча комісія України опрацювала вже 99,68% електронних протоколів в першому турі виборів президента України. Лідери виборчих перегонів не змінилися: на першому місці з 30,22% голосів - актор Володимир Зеленський, на другому - діючий президент Петро Порошенко, у якого 15,95% голосів виборців.

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