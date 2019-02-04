ЦВК отримала 14 із 199 протоколів із мокрими печатками
"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів № 148 (Полтавська область), № 169 (Харківська область), № 187 (Хмельницька область), № 215, № 219, № 220 (місто Київ)", - повідомляється у прес-релізі ЦВК, інформує "Укрінформ".
Таким чином, станом на 18:45 2 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 14 територіальних виборчих округів (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 180, 187, 213, 215, 219, 220).
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія України опрацювала вже 99,68% електронних протоколів в першому турі виборів президента України. Лідери виборчих перегонів не змінилися: на першому місці з 30,22% голосів - актор Володимир Зеленський, на другому - діючий президент Петро Порошенко, у якого 15,95% голосів виборців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію