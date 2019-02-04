ЦВК залишилося опрацювати 0,32% електронних протоколів

Станом на 19:00 підрахунок голосів завершився в більшості областей, найменший відсоток оброблених протоколів - в Обухівському районі Київської області (ТВО №94) - 86%, повідомляє LB.ua.



Фото: cvk.gov.ua

Третє місце на виборах зайняла лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,39%). Вона вже заявила, що не визнає поразки на виборах, але не буде оскаржувати результати голосування в суді.

Четвертий за популярністю кандидат - Юрій Бойко (11,67%), далі йдуть Анатолій Гриценко (6,91%), Ігор Смешко (6,04%), Олег Ляшко (5,47%), Олександр Вілкул (4,15% ), Руслан Кошулинський (1,62%). Решта 30 кандидатів набрали менш ніж 1% голосів, виборчий рейтинг замикає екс-глава ДФС Роман Насіров, якого підтримав 2571 виборець (0,01%).

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів.