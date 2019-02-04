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ЦВК залишилося опрацювати 0,32% електронних протоколів

Найповільніше йде підрахунок в Обухівському районі під Києвом - тільки 86%
Центральна виборча комісія України опрацювала вже 99,68% електронних протоколів в першому турі виборів президента України. Лідери виборчих перегонів не змінилися: на першому місці з 30,22% голосів - актор Володимир Зеленський, на другому - діючий президент Петро Порошенко, у якого 15,95% голосів виборців.
ЦВК залишилося опрацювати 0,32% електронних протоколів Фото: google.com

Станом на 19:00 підрахунок голосів завершився в більшості областей, найменший відсоток оброблених протоколів - в Обухівському районі Київської області (ТВО №94) - 86%, повідомляє LB.ua.


Фото: cvk.gov.ua

Третє місце на виборах зайняла лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,39%). Вона вже заявила, що не визнає поразки на виборах, але не буде оскаржувати результати голосування в суді.

Четвертий за популярністю кандидат - Юрій Бойко (11,67%), далі йдуть Анатолій Гриценко (6,91%), Ігор Смешко (6,04%), Олег Ляшко (5,47%), Олександр Вілкул (4,15% ), Руслан Кошулинський (1,62%). Решта 30 кандидатів набрали менш ніж 1% голосів, виборчий рейтинг замикає екс-глава ДФС Роман Насіров, якого підтримав 2571 виборець (0,01%).

Нагадаємо, що Порошенко висловив думку, що перед другим туром президентських виборів обов'язково мають відбутися передвиборчі дебати кандидатів: "Вибори - в другому турі. Ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати". Володимир Зеленський зазначив, що готовий до дебатів. 

 

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02 04 2019 19:41
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