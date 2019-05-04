ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія отримала протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій усіх 199 територіальних виборчих округів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК отримала протоколи про підсумки голосування від усіх 199 округів
ЦВК прийняла протоколи з уточненнями від окружних виборчих комісій ТВО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190
Фото: AP
Так комісія ще має опрацювати протоколи окружних виборчих комісій територіальних виборчих округів: № 127 у Миколаївській області та № 186 у Херсонській області. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
Також комісія доручила до 6 квітня включно підготувати та надати уточнений протокол окружним виборчим комісіям ТВО № 75, 98, 128.
Крім того, ЦВК прийняла протоколи з уточненнями від окружних виборчих комісій ТВО № 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.
Нагадаємо, що у Центральній виборчій комісії допускають, що остаточні результати першого туру виборів президента попередньо можуть бути встановлені в неділю, 7 квітня.
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05 04 2019 18:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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