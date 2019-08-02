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ЦВК перегляне вартість виборів президента через велику кількість кандидатів

На цей момент держбюджет передбачає 2,4 млрд гривень на організацію і проведення виборів
Центральна виборча комісія перегляне вартість організації та проведення виборів президента України 31 березня через перевищення прогнозованої кількості зареєстрованих кандидатів.
ЦВК перегляне вартість виборів президента через велику кількість кандидатів Фото: google.com

"Попередні розрахунки здійснювалися на підставі того, що буде 25 кандидатів. Зараз ЦВК працює над формуванням бюджету відповідно до збільшення кількості кандидатів", - розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук, інформує LB.ua.

За підрахунками комісії, через те, що кожен кандидат має право на представництво в окружних і дільничних комісіях, кількість їх членів може становити 1,3 млн осіб. При цьому оплата праці членів комісій є найбільшою статтею витрат на вибори.

Сліпачук повідомила, що бюджетний запит на збільшення витрат на вибори, за необхідності, може бути направлений ЦВК після отримання подань від кандидатів на формування дільничних і окружних комісій.

"Щойно ми матимемо цю кількість, то зробимо розрахунок. Але ЦВК уже над цим працює", - сказала вона.

На цей момент держбюджет передбачає 2,4 млрд гривень на організацію і проведення виборів.

Нагадаємо, що Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.

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08 02 2019 17:17
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