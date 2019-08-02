ЦВК перегляне вартість виборів президента через велику кількість кандидатів
"Попередні розрахунки здійснювалися на підставі того, що буде 25 кандидатів. Зараз ЦВК працює над формуванням бюджету відповідно до збільшення кількості кандидатів", - розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук, інформує LB.ua.
За підрахунками комісії, через те, що кожен кандидат має право на представництво в окружних і дільничних комісіях, кількість їх членів може становити 1,3 млн осіб. При цьому оплата праці членів комісій є найбільшою статтею витрат на вибори.
Сліпачук повідомила, що бюджетний запит на збільшення витрат на вибори, за необхідності, може бути направлений ЦВК після отримання подань від кандидатів на формування дільничних і окружних комісій.
"Щойно ми матимемо цю кількість, то зробимо розрахунок. Але ЦВК уже над цим працює", - сказала вона.
На цей момент держбюджет передбачає 2,4 млрд гривень на організацію і проведення виборів.
Нагадаємо, що Верховна Рада в четвер, 7 лютого, прийняла за основу і в цілому законопроект №9524, який забороняє громадянам Росії бути спостерігачами на виборах.
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