ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія станом на 22:30 опрацювала 2,32% протоколів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК почала публікувати результати підрахунку голосів
Опрацьовано 2,32% протоколів
Фото: pravda.com.ua
Відповідні дані оприлюднено на табло ЦВК через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", повідомляє LB.ua.
За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 72,05%, або 230 941 українець.
За чинного президента Петра Порошенка віддали голоси 25,62%, або 82 131 український громадянин.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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21 04 2019 23:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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