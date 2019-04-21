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ЦВК почала публікувати результати підрахунку голосів

Опрацьовано 2,32% протоколів
Центральна виборча комісія станом на 22:30 опрацювала 2,32% протоколів.
ЦВК почала публікувати результати підрахунку голосів Фото: pravda.com.ua

Відповідні дані оприлюднено на табло ЦВК через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", повідомляє LB.ua.

За підрахунками, лідирує Володимир Зеленський, за нього проголосували 72,05%, або 230 941 українець.

За чинного президента Петра Порошенка віддали голоси 25,62%, або 82 131 український громадянин.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

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21 04 2019 23:14
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