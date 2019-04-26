ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія планує оголосити результати виборів президента на засіданні 30 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК повідомила, коли оголосить результати виборів президента
"30 квітня орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів"
Фото: electioninfo.org.ua
"30 квітня орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року" - повідомляє УП з посиланням на прес-службу ЦВК.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія прийняла 199 протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у другому турі виборів президента України.
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