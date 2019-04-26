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ЦВК повідомила, коли оголосить результати виборів президента

"30 квітня орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів"
Центральна виборча комісія планує оголосити результати виборів президента на засіданні 30 квітня.
ЦВК повідомила, коли оголосить результати виборів президента Фото: electioninfo.org.ua

"30 квітня орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року" - повідомляє УП з посиланням на прес-службу ЦВК.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія прийняла 199 протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у другому турі виборів президента України.

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26 04 2019 17:59
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