ЦВК повідомила, коли оголосить результати виборів президента

"30 квітня орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів"

Центральна виборча комісія планує оголосити результати виборів президента на засіданні 30 квітня.

"30 квітня орієнтовно о 12.00 відбудеться засідання Центральної виборчої комісії, на якому передбачається встановлення та оголошення результатів повторного голосування 21 квітня 2019 року з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року" - повідомляє УП з посиланням на прес-службу ЦВК.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія прийняла 199 протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у другому турі виборів президента України.