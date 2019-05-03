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ЦВК пояснила, чому замовляє відразу 60 млн бюлетенів

Окремішні тендери могли не встигнути
Центральна виборча комісія заявила, що замовляє відразу 60 млн бюлетенів з розрахунку на перший і другий тури відповідно до вимог закону про держзакупівлі.
ЦВК пояснила, чому замовляє відразу 60 млн бюлетенів Фото: google.com

"Уперше в історії виборів в Україні закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року. Інакше, ніж проводити закупівлю одночасно на день голосування 31 березня 2019 і у разі потреби на день повторного голосування, Центральна виборча комісія діяти не могла, враховуючи швидкоплинність виборчого процесу", - йдеться в заяві ЦВК.

Умови тендеру передбачають друк 30 028 913 бюлетенів (очікувана кількість виборців) +150 145 (0,5% резерву згідно зі ст.71 Закону "Про вибори Президента України") + 742 (кратність, пов'язана з технічними нюансами друку на поліграфічному комбінаті "Україна") на кожне голосування.

У зв'язку із цим ЦВК вважає, що претензії до тендеру - це "безпідставна і безграмотна маніпуляція", спрямована на "виправдання незадовільних результатів виборчих перегонів".

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія збільшила свої видатки на підготовку та проведення виборів президента 31 березня на 6 млн гривень, до 282 млн гривень.

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05 03 2019 14:12
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