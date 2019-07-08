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ЦВК продовжила перерахунок голосів у 210 окрузі до дев'ятого серпня

У Чернігівській області не встановлено переможця в мажоритарному окрузі
Центральна виборча комісія зобов'язала виборчу комісію округу №210 в Чернігівській області перерахувати голоси до 12:00 9 серпня.
ЦВК продовжила перерахунок голосів у 210 окрузі до дев Фото:Facebook

За даними ЦВК, окружна виборча комісія округу №210 не встановила у визначений термін кількість виборців, занесених до списку виборців, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі, інформує LB.ua.

До полудня п'ятниці, 9 серпня, ОВК повинна опрацювати списки виборців та витяги із списку виборців на 33 виборчих дільницях і перевірити правильність даних у протоколах про повторний підрахунок голосів виборців на цих дільницях.

У засіданні комісії оголошено перерву.

Нагадаємо, що в одномандатному виборчому окрузі №210 у місті Прилуки на Чернігівщині окружна виборча комісія не встигла перерахувати голоси і оголосити переможця.

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