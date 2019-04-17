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ЦВК просять змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон

"Оскільки є закон, який вимагає дебатів на "Суспільному", є відповідні інструкція ЦВК, то сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів"
Представник кандидата у президенти Петра Порошенка у ЦВК просить Комісію внести зміни у положення про порядок проведення дебатів, щоб президент встиг взяти участь у дебатах на НСК "Олімпійський" та на "Суспільному".
ЦВК просять змінити графік дебатів, щоб Порошенко встиг на стадіон Фото: reuters.com

"Оскільки є закон, який вимагає дебатів на "Суспільному", є відповідні інструкція ЦВК, то сьогодні від імені нашого кандидата його представник у ЦВК Руслан Князевич   звертається до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення про порядок проведення дебатів", - сказав Олег Медведєв, повідомляє УП.

Медведєв пояснив, що це роблять для того, щоб змінили час проведення дебатів на "Суспільному" так, щоб президент міг бути присутнім і на стадіоні, і в студії.

"Наш опонент відмовився від будь-якого іншого часу проведення дебатів, які зафіксовані на 20:00 на "Суспільному", і наполягає, що має бути саме 19:00. Хоча ми так думаємо, що 19 година поставлена спеціально з розрахунку на те, що законослухняний громадянин Порошенко має на 20:00 поїхати на "Суспільне", і ніби він через це не зміг би взяти участь у дебатах о 19 годині", - сказав Медведєв.

Він додав, що Порошенко "готовий бути і там, і там".

"Тому, щоб розставити всі крапки над і ми звертаємося до ЦВК, щоб так сформували вечірній графік, щоб Порошенко міг бути на дебатах на стадіоні з Зеленським і взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством", - підсумував Медведєв.  

Нагадаємо, що кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський
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17 04 2019 14:32
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