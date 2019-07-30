ЦВК прийняла оригінали протоколів усіх 199 окружних комісій
Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК з округу № 127 з поміткою "Уточнений" до 1 серпня, повідомляє пресслужа ЦВК.
21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.
За результатами обробки 100% бюлетенів, "Слуга народу" лідирує, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя", далі йдуть "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос" Святослава Вакарчука.
Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.
Додамо, що 26 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради.
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