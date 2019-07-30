ЦВК прийняла оригінали протоколів усіх 199 окружних комісій

Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради

Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів 21 липня від усіх 199 окружних виборчих комісій.

Водночас Комісія доручила підготувати та надати протоколи про підсумки голосування ОВК з округу № 127 з поміткою "Уточнений" до 1 серпня, повідомляє пресслужа ЦВК.

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.

За результатами обробки 100% бюлетенів, "Слуга народу" лідирує, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя", далі йдуть "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос" Святослава Вакарчука.

Ті партії, які мають понад 2% голосів, отримуватимуть державне фінансування.

Додамо, що 26 липня Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на дострокових виборах до Верховної Ради.