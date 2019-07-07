ЦВК розповіла "Слузі народу" про подвійне громадянство кандидатів
За словами заступника голови ЦВК Євген Радченко, інформація стосувалася кандидатів Олександра Куницького, Андрія Холодова, Михайла Соколова та Валерія Божика, повідомляє "Українська правда".
Як пояснив Радченко, представники громадськості та ЗМІ передають ЦВК інформацію про виявлені порушення з боку кандидатів, і ЦВК вирішила проінформувати про них партію. За його словами, ЦВК не вимагає від партії відповіді на своє звернення.
"Ми ж не слідчий орган, ми не можемо встановити обставини законності чи незаконності набуття громадянства", - підкреслив він.
Заступник голови ЦВК зазначив, що не вся інформація стосувалася подвійного громадянства, однак не зміг уточнити, які саме порушення виявили в кожного з кандидатів.
Олександр Куницький балотується по 169 одномандатному виборчому округу у м.Харкові, Андрій Холодов – 22 номер списку партії "Слуга народу", Валерій Божик балотується по 294 округу в Чернівецькій області, Михайло Соколов – 99 номер списку партії.
Нагадаємо, що політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.
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