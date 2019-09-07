Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У ЦВК скасували реєстрацію ще 36 кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 36 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує мера Одеси і кількох посадовців міськради та підприємців у тому, що вони протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною (185 мільйонів гривень) будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Ринкова ціна об’єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень.
У ЦВК скасували реєстрацію ще 36 кандидатів у нардепи Фото: electioninfo.org.ua

“Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні на сайті ЦВК, інформують в "Укрінформ".

Напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати Верховної Ради України. 

Також Комісія внесла зміни до постанови про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів.

Читайте також: Надію Савченко хочуть позбавити звання "Героя України"

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2019 17:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

#нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.