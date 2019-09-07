У ЦВК скасували реєстрацію ще 36 кандидатів у нардепи
“Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні на сайті ЦВК, інформують в "Укрінформ".
Напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати Верховної Ради України.
Також Комісія внесла зміни до постанови про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів.
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