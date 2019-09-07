У ЦВК скасували реєстрацію ще 36 кандидатів у нардепи Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію ще 36 кандидатів у народні депутати України на позачергових парламентських виборах

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує мера Одеси і кількох посадовців міськради та підприємців у тому, що вони протягом липня-грудня 2016 року заволоділи значними коштами місцевого бюджету при придбанні за завищеною ціною (185 мільйонів гривень) будівлі збанкрутілого одеського заводу "Краян". Ринкова ціна об’єкта нерухомості становила понад 92 мільйони гривень.

Фото: electioninfo.org.ua

“Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями та у порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами в народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення щодо реєстрації кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 36 кандидатів у народні депутати України”, - ідеться в повідомленні на сайті ЦВК, інформують в "Укрінформ". Напередодні Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 11 кандидатів у народні депутати Верховної Ради України. Також Комісія внесла зміни до постанови про форму, колір і тексти виборчих бюлетенів для голосування в одномандатних виборчих округах, виключивши із відповідних додатків відомості про вказаних кандидатів. Читайте також: Надію Савченко хочуть позбавити звання "Героя України"

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