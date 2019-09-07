Надію Савченко хочуть позбавити звання "Героя України"

Петиція "Позбавити Надію Савченко звання "Герой України" за останню добу зібрала понад 11 тисяч голосів

Згадану петицію було оприлюднено 8 липня 2019 року у відповідному розділі на сайті, за цей час підтримали ініціативу 11664 особи.

Про це свідчать дані на сайті Президента, йдеться в "Укрінформ".

В описі до петиції її автор Олександр Коваленко запропонував позбавити високого звання Савченко "за систематичну та неприховану антиукраїнську діяльність на користь країни-агресора".

Надія Савченко - колишня українська військова, штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, капітан ЗСУ. З липня 2014 року за незрозумілих обставин опинилася в російському СІЗО, звільнена внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Помилувана указом Президента РФ від 25 травня 2016 року.

Напередодні суд не зміг обрати запобіжний захід нардепу Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту, бо вона замість засідання поїхала проводити передвиборчу агітацію.

При цьому у відомстві кажуть, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.

Нагадаємо, що слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.

Надію Савченко звинувачують у змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.

Пізніше, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.

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