Надію Савченко хочуть позбавити звання "Героя України"
Про це свідчать дані на сайті Президента, йдеться в "Укрінформ".
В описі до петиції її автор Олександр Коваленко запропонував позбавити високого звання Савченко "за систематичну та неприховану антиукраїнську діяльність на користь країни-агресора".
Надія Савченко - колишня українська військова, штурман-оператор вертольота Мі-24 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, капітан ЗСУ. З липня 2014 року за незрозумілих обставин опинилася в російському СІЗО, звільнена внаслідок українсько-російської політичної угоди на найвищому рівні. Помилувана указом Президента РФ від 25 травня 2016 року.
Напередодні суд не зміг обрати запобіжний захід нардепу Надії Савченко, обвинуваченій у підготовці теракту, бо вона замість засідання поїхала проводити передвиборчу агітацію.
При цьому у відомстві кажуть, що суд "із незрозумілих мотивів" визнав причину неявки Савченко поважною.
Нагадаємо, що слідчі Служби безпеки встановили імена і посади російських військових, які видавали зброю народному депутату Надії Савченко для здійснення теракту.
Надію Савченко звинувачують у змові з метою вчинення державного перевороту, організації держперевороту, організації замаху на життя державних діячів, організації терористичного акту, сприянні терористичній діяльності, незаконному поводженні зі зброєю.
Пізніше, обвинувачена в тероризмі народний депутат Надія Савченко вийшла на волю після 13 місяців в СІЗО.
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