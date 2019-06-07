ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія за поданням МЗС України та політичних партій 5 липня прийняла рішення про створення 102 закордонних виборчих комісій на позачергові парламентські вибори.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК створила 102 закордонні виборчі комісії
Позачергові вибори в Раду пройдуть через два тижні - 21 липня
Фото: з вільних джерел
"Комісія утворила 102 дільничні виборчі комісії закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу на позачергових виборах народних депутатів України", - повідомляє прес-служба ЦВК.
Відзначається, що ЦВК утворила закордонні виборчі комісії за поданням Міністерства закордонних справ і політичних партій "Самопоміч", "Радикальна партія Олега Ляшка", "Свобода", "Голос" і "Громадянська позиція".
Нагадаємо, що у Центральній виборчій комісії наголосили, що наразі немає ніяких підстав для передруку бюлетенів на дострокових виборах до Верховної Ради.
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