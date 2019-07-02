ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти Надії Савченко і Дмитру Павліченку
Такі рішення ЦВК прийняла на сьогоднішньому засіданні. Однією з причин відмови Савченко та Павліченко стало невнесення необхідних 2,5 млн гривень грошової застави.
Комісія зазначила, що Савченко на цей час заарештовано за підозрою в тероризмі, інформують "Українські новини".
Павліченко в 2014 році був звільнений парламентом як політв'язень, засуджений довічно нібито за вбивство судді.
Крім того, ЦВК відмовила в реєстрації Володимиру Кононенку через відсутність застави і наявності в передвиборній програмі положень, що дискримінують національні меншини і розпалюють ворожнечу.
Всього станом на четвер відмову в реєстрації отримали 47 претендетів, успішно зареєстровано 42 кандидатів в Президенти.
Реєстрація кандидатів завершиться в п'ятницю, 8 лютого. Після цього до 7 березня включно зареєстрованим кандидатам дозволяється офіційно відмовитися від балотування. Відповідно, остаточний перелік кандидатів, які будуть включені до виборчого бюлетеня 31 березня, стане відомим 8 березня.
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