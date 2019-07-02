ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти Надії Савченко і Дмитру Павліченку

Обидва претенденти не внесли обов'язкову заставу в 2,5 млн грн

Центральна виборча комісія відмовила депутату Верховної Ради Надії Савченко і колишньому політичному в'язню Дмитру Павліченку в реєстрації кандидатами в Президенти на вибори 31 березня.

Такі рішення ЦВК прийняла на сьогоднішньому засіданні. Однією з причин відмови Савченко та Павліченко стало невнесення необхідних 2,5 млн гривень грошової застави.

Комісія зазначила, що Савченко на цей час заарештовано за підозрою в тероризмі, інформують "Українські новини".

Павліченко в 2014 році був звільнений парламентом як політв'язень, засуджений довічно нібито за вбивство судді.

Крім того, ЦВК відмовила в реєстрації Володимиру Кононенку через відсутність застави і наявності в передвиборній програмі положень, що дискримінують національні меншини і розпалюють ворожнечу.

Всього станом на четвер відмову в реєстрації отримали 47 претендетів, успішно зареєстровано 42 кандидатів в Президенти.

Реєстрація кандидатів завершиться в п'ятницю, 8 лютого. Після цього до 7 березня включно зареєстрованим кандидатам дозволяється офіційно відмовитися від балотування. Відповідно, остаточний перелік кандидатів, які будуть включені до виборчого бюлетеня 31 березня, стане відомим 8 березня.