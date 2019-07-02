Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти Надії Савченко і Дмитру Павліченку

Обидва претенденти не внесли обов'язкову заставу в 2,5 млн грн
Центральна виборча комісія відмовила депутату Верховної Ради Надії Савченко і колишньому політичному в'язню Дмитру Павліченку в реєстрації кандидатами в Президенти на вибори 31 березня.
ЦВК відмовила в реєстрації кандидатами в президенти Надії Савченко і Дмитру Павліченку Фото: liga.net

Такі рішення ЦВК прийняла на сьогоднішньому засіданні. Однією з причин відмови Савченко та Павліченко стало невнесення необхідних 2,5 млн гривень грошової застави.

Комісія зазначила, що Савченко на цей час заарештовано за підозрою в тероризмі, інформують "Українські новини".

Павліченко в 2014 році був звільнений парламентом як політв'язень, засуджений довічно нібито за вбивство судді.

Крім того, ЦВК відмовила в реєстрації Володимиру Кононенку через відсутність застави і наявності в передвиборній програмі положень, що дискримінують національні меншини і розпалюють ворожнечу.

Всього станом на четвер відмову в реєстрації отримали 47 претендетів, успішно зареєстровано 42 кандидатів в Президенти.

Реєстрація кандидатів завершиться в п'ятницю, 8 лютого. Після цього до 7 березня включно зареєстрованим кандидатам дозволяється офіційно відмовитися від балотування. Відповідно, остаточний перелік кандидатів, які будуть включені до виборчого бюлетеня 31 березня, стане відомим 8 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2019 21:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.