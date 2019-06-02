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ЦВК зареєструвала ще 3 кандидатів у президенти

Наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка.
ЦВК зареєструвала ще 3 кандидатів у президенти Фото: electioninfo.org.ua

Таке рішення члени ЦВК прийняли 6 лютого, інформує "Українська правда".

Андрія Новака висунула партія "Патріот", Василя Журавльова партія "Справедливість", а Юрій Тимошенко балотуватиметься як самовисуванець.

Таким чином, наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.

Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.

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06 02 2019 17:30
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