ЦВК зареєструвала ще 3 кандидатів у президенти Наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака, Василя Журавльова та Юрія Тимошенка.

Фото: electioninfo.org.ua

Таке рішення члени ЦВК прийняли 6 лютого, інформує "Українська правда". Андрія Новака висунула партія "Патріот", Василя Журавльова партія "Справедливість", а Юрій Тимошенко балотуватиметься як самовисуванець. Таким чином, наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави. Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.

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