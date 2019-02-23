ПОЛІТИКА НОВИНИАктриса, народна артистка України Ада Роговцева стала довіреною особою чинного президента Петра Порошенка на майбутніх виборах. Відповідну постанову оприлюднила Центральна виборча комісія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК зареєструвала Аду Роговцеву довіреною особою Порошенка на виборах
У ЦВК зазначили, що отримали від Порошенка заяву про реєстрацію його довірених осіб на виборах
Ада Роговцева
У Центральній виборчій комісії зазначили, що отримали від Порошенка заяву про реєстрацію його довірених осіб на виборах. До неї додані письмові згоди цих осіб, повідомляє ЦВК.
Окрім Роговцевої довіреними особами чинного президента стали екс-посол України в Канаді та США Юрій Щербак, військовий, Герой України Олександр Порхун та керівник передвиборчого штабу Порошенка Віталій Ковальчук.
Нагадаємо, що правоохоронці можуть затримувати агітаторів, лише якщо вони не припиняють агітувати без вихідних даних кандидата або підкуповують виборців.
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23 02 2019 21:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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