ЦВК зареєструвала Аду Роговцеву довіреною особою Порошенка на виборах

У ЦВК зазначили, що отримали від Порошенка заяву про реєстрацію його довірених осіб на виборах

Актриса, народна артистка України Ада Роговцева стала довіреною особою чинного президента Петра Порошенка на майбутніх виборах. Відповідну постанову оприлюднила Центральна виборча комісія.

У Центральній виборчій комісії зазначили, що отримали від Порошенка заяву про реєстрацію його довірених осіб на виборах. До неї додані письмові згоди цих осіб, повідомляє ЦВК.

Окрім Роговцевої довіреними особами чинного президента стали екс-посол України в Канаді та США Юрій Щербак, військовий, Герой України Олександр Порхун та керівник передвиборчого штабу Порошенка Віталій Ковальчук.

Нагадаємо, що правоохоронці можуть затримувати агітаторів, лише якщо вони не припиняють агітувати без вихідних даних кандидата або підкуповують виборців.