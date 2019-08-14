ЦВК зареєструвала ще 57 нардепів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 57 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

"14 серпня, після перерви, Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання. Відповідно до Конституції та Закону України "Про вибори народних депутатів України" та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 32 народних депутатів, обраних на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - повідомляє пресслужба ЦВК.

Відзначають, що серед них - шестеро від партії "Слуга народу": Ясько Є.Ю (№15), Верещук І.А. (№29), Качура О.А. (№49), Культенко А.В. (№51), Кунаєв А.Ю. (№ 100), Крейденко В.В. (№123); п'ятеро від партії "Опозиційна платформа - За життя": Рабінович В.З. (№2), Медведчук В.В. (№3), Папієв М.М. (№13), Загородній Ю.І. (№19), Колтунович О.С. (№22); 17 від ВО "Батьківщина": Тимошенко Ю.В. (№1), Наливайченко В.О. (№3), Соболєв С.В. (№4), Кондратюк О.К. (№ 5), Кириленко І.Г. (№6), Кожем'якін А.А. (№7), Немиря Г.М. (№8), Власенко С.В. (№9), Дубіль В.О. (№10), Абдуллін О.Р. (№11), Крулько І.І. (№12), Лабунська А.В. (№13), Цимбалюк М.М. (№15), Белькова О.В. (№17), Шкрум А.І. (№22), Кабаченко В.В. (№23), Івченко В.Є. (№24); четверо від партії "Європейська Солідарність": Парубій А.В. (№2), Джемілєв М. (№6), Величкович М.Р. (№19), Алексєєв С.О. (№20).

Також в одномандатних виборчих округах Комісія зареєструвала 25 нардепів, обраних шляхом самовисування: Юрчишин П.В. (№13), Кучер М.І. (№ 17), Івахів С.П. (№21), Лубінець Д.В (№60), Горват Р.І. (№ 68), Петьовка В.В. (№72), Поляк В.М. (№73), Мінько С.А. (№80), Дубневич Я.В. (№120), Гончаренко А.А. (№137), Шаповалов Ю.А. (№146), Чайківський І.А. (№165), Бондар В.В. (№191); від партії "УКРОП": Палиця І.П. (№22), від "Слуги народу": Медяник В.О. (№27), Фріс І.П. (№84), Прощук Є.П. (№85), Дирдин М.Є. (№132), Касай К.І. (№149), Іванісов Р.В. (№153), Васильєв І.С. (№158), Поляков А.Е. (№206), Яременко Б.В. (№215), від партії "Єдиний центр": Балога В.І. №69, від партії "Наш край" Вельможний С.А. (№112).

Таким чином, на 14 серпня зареєстровано 82 нардепів.