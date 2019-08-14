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ЦВК зареєструвала ще 57 нардепів

Усього зареєстровано 82 народних депутатів України
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 57 народних депутатів, обраних на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.
ЦВК зареєструвала ще 57 нардепів Фото:Facebook

"14 серпня, після перерви, Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання. Відповідно до Конституції та Закону України "Про вибори народних депутатів України" та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 32 народних депутатів, обраних на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі", - повідомляє пресслужба ЦВК.

Відзначають, що серед них - шестеро від партії "Слуга народу": Ясько Є.Ю (№15), Верещук І.А. (№29), Качура О.А. (№49), Культенко А.В. (№51), Кунаєв А.Ю. (№ 100), Крейденко В.В. (№123); п'ятеро від партії "Опозиційна платформа - За життя": Рабінович В.З. (№2), Медведчук В.В. (№3), Папієв М.М. (№13), Загородній Ю.І. (№19), Колтунович О.С. (№22); 17 від ВО "Батьківщина": Тимошенко Ю.В. (№1), Наливайченко В.О. (№3), Соболєв С.В. (№4), Кондратюк О.К. (№ 5), Кириленко І.Г. (№6), Кожем'якін А.А. (№7), Немиря Г.М. (№8), Власенко С.В. (№9), Дубіль В.О. (№10), Абдуллін О.Р. (№11), Крулько І.І. (№12), Лабунська А.В. (№13), Цимбалюк М.М. (№15), Белькова О.В. (№17), Шкрум А.І. (№22), Кабаченко В.В. (№23), Івченко В.Є. (№24); четверо від партії "Європейська Солідарність": Парубій А.В. (№2), Джемілєв М. (№6), Величкович М.Р. (№19), Алексєєв С.О. (№20).

Також в одномандатних виборчих округах Комісія зареєструвала 25 нардепів, обраних шляхом самовисування: Юрчишин П.В. (№13), Кучер М.І. (№ 17), Івахів С.П. (№21), Лубінець Д.В (№60), Горват Р.І. (№ 68), Петьовка В.В. (№72), Поляк В.М. (№73), Мінько С.А. (№80), Дубневич Я.В. (№120), Гончаренко А.А. (№137), Шаповалов Ю.А. (№146), Чайківський І.А. (№165), Бондар В.В. (№191); від партії "УКРОП": Палиця І.П. (№22), від "Слуги народу": Медяник В.О. (№27), Фріс І.П. (№84), Прощук Є.П. (№85), Дирдин М.Є. (№132), Касай К.І. (№149), Іванісов Р.В. (№153), Васильєв І.С. (№158), Поляков А.Е. (№206), Яременко Б.В. (№215), від партії "Єдиний центр": Балога В.І. №69, від партії "Наш край" Вельможний С.А. (№112).

Таким чином, на 14 серпня зареєстровано 82 нардепів.

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