ЦВК зареєструвала ще 83 народних депутатів України

Центральна виборча комісія в понеділок зареєструвала ще 83 народних депутата, які були обрані на дострокових парламентських виборах.

Зареєстровані 26 осіб за списком "Слуги народу", в тому числі другий номер Руслан Стефанчук і четвертий номер Давид Арахамія, вісім представників "Опозиційної платформи - За життя", в тому числі перший номер Юрій Бойко, вісім від "Європейської Солідарності" і п'ять - від "Батьківщини", повідомляє пресслужба комісії.

Крім того, зареєстровані 36 депутатів-мажоритарників.

Таким чином, станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних в загальнодержавному многомандантному виборчому окрузі та 155 - обраних в одномандатних виборчих округах.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.