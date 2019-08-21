ЦВК зареєструвала ще 83 народних депутатів України
Зареєстровані 26 осіб за списком "Слуги народу", в тому числі другий номер Руслан Стефанчук і четвертий номер Давид Арахамія, вісім представників "Опозиційної платформи - За життя", в тому числі перший номер Юрій Бойко, вісім від "Європейської Солідарності" і п'ять - від "Батьківщини", повідомляє пресслужба комісії.
Крім того, зареєстровані 36 депутатів-мажоритарників.
Таким чином, станом на 21 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 321 народного депутата України: 166 - обраних в загальнодержавному многомандантному виборчому окрузі та 155 - обраних в одномандатних виборчих округах.
Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори. Явка за даними з усіх 199 округів склала 49,84%. Це найнижча явка в історії українських виборів до Ради.
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