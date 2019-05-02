ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів, тепер їх 34

На розгляді комісії залишаються документи ще від більш ніж 30 осіб

Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотири кандидатів на пост президента України.

Таке рішення члени ЦВК прийняли під час засідання у вівторок.

ЦВК зареєструвала заступника голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Віктора Кривенка як кандидата від партії "Народний рух України".

Віктор Кривенко

У 2012-2014 рр. Кривенко був радником міністра економічного розвитку (Петра Порошенка) і віце-прем'єр-міністра (Олександра Вілкула), у 2014-му пройшов у Раду під №5 у списку "Об'єднання "Самопоміч", у 2016-му увійшов до фракції "Блок Петра Порошенка", але у 2017-му покинув її.

Сергій Кривонос

Сергія Кривоноса зареєстровано від партії "Воїни АТО". У 2014-2016 рр. він був начальником Управління спеціальних операцій Генерального штабу Збройних Сил.

Руслан Рігованов

Зареєстровано також двох самовисуванців: виконувача обов'язків начальника державного підприємства "Севастопольський морський рибний порт" Руслана Рігованова і старшого керівного директора ТОВ "Інтернешнл Інвестмент Партнерс Україна" Сергія Носенка.

Сергій Носенко

Тож усього станом на вівторок на вибори зареєстровано 34 кандидатів, на розгляді комісії залишаються документи ще від більш ніж 30 осіб.