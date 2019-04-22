ЦВК завершує опрацювання протоколів - лишилося менше одного відсотка

Центральна виборча комісія станом на 14.30 понеділка опрацювала 99,03 % електронних протоколів підрахунку голосів під час повторного голосування на чергових виборах Президента України.

За результатами опрацювання 99,03 % е-протоколів лідирує Володимир Зеленський, за якого свої голоси віддали 73,22 % виборців. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані ЦВК.

Петра Порошенка підтримали 24,46 % виборців.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.