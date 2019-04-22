Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЦВК завершує опрацювання протоколів - лишилося менше одного відсотка

Петра Порошенка підтримали 24,46 % виборців
Центральна виборча комісія станом на 14.30 понеділка опрацювала 99,03 % електронних протоколів підрахунку голосів під час повторного голосування на чергових виборах Президента України.
ЦВК завершує опрацювання протоколів - лишилося менше одного відсотка

За результатами опрацювання 99,03 % е-протоколів лідирує Володимир Зеленський, за якого свої голоси віддали 73,22 % виборців. Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані ЦВК.

Петра Порошенка підтримали 24,46 % виборців.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2019 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.