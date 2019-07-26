ЦВК заявляє про порушення у фінзвітах партій Шарія, Саакашвілі та Гриценка
"Комісія звернулася до Національного агентства з питань запобігання корупції та передала йому матеріали здійснених аналізів проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичної партії "Соціальна справедливість", політичної партії "Громадянська позиція", політичної партії "Партія Шарія", політичної партії "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" для реагування відповідно до законів України", - ідеться в повідомленні на сайті ЦВК.
У ЦВК пояснили, що таке рішення ухвалене у зв’язку з тим, що під час здійснення аналізу вказаних проміжних фінансових звітів, затверджених постановою Центрвиборчкому від 18 липня № 1745, комісією було виявлено порушення вимог виборчого закону.
Нагадаємо, голова ЦВК заявила, що подій, які б поставили під сумнів проведення виборів, не було
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