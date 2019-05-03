Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЦВК збільшила кількість населених пунктів на Донбасі, де можна голосувати

"Мова йде про фактично відновлення можливості голосування на тих територіях, де населення не голосувало з 2014 року"
ЦВК збільшила кількість населених пунктів на межі розмежування у Донецькій та Луганській областях, де забезпечуватиметься голосування на виборах Президента.
ЦВК збільшила кількість населених пунктів на Донбасі, де можна голосувати Фото: pravda.lutsk.ua

Про це на прес-конференції заявив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, повідомляє "Укрінформ".

"ЦВК, на основі подань місцевих адміністрацій, збільшила кількість населених пунктів підконтрольних Україні, де буде забезпечуватися голосування на президентських виборах. Мова йде про фактично відновлення можливості голосування на тих територіях, де населення не голосувало з 2014 року", - зазначив Клюжев.

Він зауважив, що це було пов'язано з нестабільною ситуацією у цих регіонах.

"Ми вітаємо рішення щодо дозволу агітації у цих населених пунктах, зокрема, у Авдіївці, Мар'янці, Попасній, Щастя. Забезпечення прав виборців є обов'язком Нацполіції. Важливо також забезпечити там належне адміністрування виборів", - сказав Клюжев.

Нагадаємо, що українська влада повинна повною мірою забезпечити право внутрішньо переміщених осіб з непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму взяти участь у виборах.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2019 17:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.