ЦВК збільшила кількість населених пунктів на Донбасі, де можна голосувати
Про це на прес-конференції заявив аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев, повідомляє "Укрінформ".
"ЦВК, на основі подань місцевих адміністрацій, збільшила кількість населених пунктів підконтрольних Україні, де буде забезпечуватися голосування на президентських виборах. Мова йде про фактично відновлення можливості голосування на тих територіях, де населення не голосувало з 2014 року", - зазначив Клюжев.
Він зауважив, що це було пов'язано з нестабільною ситуацією у цих регіонах.
"Ми вітаємо рішення щодо дозволу агітації у цих населених пунктах, зокрема, у Авдіївці, Мар'янці, Попасній, Щастя. Забезпечення прав виборців є обов'язком Нацполіції. Важливо також забезпечити там належне адміністрування виборів", - сказав Клюжев.
Нагадаємо, що українська влада повинна повною мірою забезпечити право внутрішньо переміщених осіб з непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму взяти участь у виборах.
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