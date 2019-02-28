У Раді Європи просять Україну забезпечити виборчі права переселенців

"Конгрес закликає вжити необхідних законодавчих заходів, зокрема з урахуванням наступних місцевих виборів у 2020 році, з метою зробити участь ВПО у виборчому процесі реальністю"

Українська влада повинна повною мірою забезпечити право внутрішньо переміщених осіб з непідконтрольних районів Донбасу та окупованого Криму взяти участь у виборах.

Про це на конференції у Києві заявив доповідач Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Йос Вінен, повідомляє прес-служба Конгресу, інформує "Європейська правда".

"Конгрес закликає вжити необхідних законодавчих заходів, зокрема з урахуванням наступних місцевих виборів у 2020 році, з метою зробити участь ВПО у виборчому процесі реальністю", - йдеться у повідомленні.

В рамках першого конкретного кроку парламент України повинен прийняти проект Закону № 6240, щоб "усунути існуючі бар'єри для повної участі ВПО у виборах відповідно до міжнародних стандартів".

"Довгоочікуване прийняття цього законопроекту спростило б процедури реєстрації виборців і дозволило б всім громадянам України зареєструватися для голосування за місцем їх фактичного проживання", - сказав нідерландський доповідач Вінен.

Окрім закону, існує також потреба у покращенні освіченості виборців та інформації для ВПО, забезпеченні якісних списків виборців та забезпеченні підготовки виборчих органів, зазначив Вінен.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів Президента 143 територіальних виборчих округів на загальну суму понад 885 млн гривень.