ПОЛІТИКА НОВИНИЦентральна виборча комісія сформувала склад 199 окружних виборчих комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЦВК збільшила витрати на другий тур виборів на 12 млн гривень
Усього на перший і другий тури розподілено 2 млрд 355 млн гривень
Фото: electioninfo.org.ua
Крім того, ЦВК внесла зміни до кошторису своїх витрат, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.
Після внесених змін сума витрат комісії збільшилася на 12 млн 413 тис. 337 гривень і становить 295 млн 186 тис. 539 гривень.
Повідомляється, що витрати окружних і дільничних виборчих комісій у другому турі становлять 782,6 млн гривень.
Всього на перший і другий тур виборів Президента розподілено 2 млрд 355 млн гривень.
Нагадаємо, що рекордна кількість кандидатів на пост президента на чергових виборах 31 березня створила у виборчому бюджеті "дірку" у 447 млн гривень.
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10 04 2019 20:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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