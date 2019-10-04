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ЦВК збільшила витрати на другий тур виборів на 12 млн гривень

Усього на перший і другий тури розподілено 2 млрд 355 млн гривень
Центральна виборча комісія сформувала склад 199 окружних виборчих комісій з виборів Президента України для організації підготовки та проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року.
ЦВК збільшила витрати на другий тур виборів на 12 млн гривень Фото: electioninfo.org.ua

Крім того, ЦВК внесла зміни до кошторису своїх витрат, повідомляє прес-служба Центрвиборчкому.

Після внесених змін сума витрат комісії збільшилася на 12 млн 413 тис. 337 гривень і становить 295 млн 186 тис. 539 гривень.

Повідомляється, що витрати окружних і дільничних виборчих комісій у другому турі становлять 782,6 млн гривень.

Всього на перший і другий тур виборів Президента розподілено 2 млрд 355 млн гривень.

Нагадаємо, що рекордна кількість кандидатів на пост президента на чергових виборах 31 березня створила у виборчому бюджеті "дірку" у 447 млн гривень.

 

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10 04 2019 20:40
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