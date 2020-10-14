Цифровим шерингом документів вже користуються в трьох українських банках – Федоров

Клієнти трьох українських банків, які мають електронний паспорт у застосунку "Дія", для підтвердження та ідентифікації своєї особистості можуть скористатися цифровим шерингом документів - переслати електронну копію необхідних документів через застосунок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу 13 жовтня.

"Цифровий шеринг документів - це коли кожен українець має змогу поділитися копією документів онлайн без паперових копій і в першу чергу передати їх банкам... Вже (до використання такої технології - авт.) приєдналося три банки, і в нас більше 30 банків на етапі адаптації цієї технології", - сказав Федоров.

За його словами, запровадження технології шерингу означає, що українці вже мають змогу ділитися копіями цифрових документів для відкриття рахунків у відділеннях "ПриватБанку", "Монобанку" та "А-банку", або через сайти цих же банків.

Федоров також розповів як саме працює технологія цифрового шерингу документів у відділеннях українських банків. Кожен, хто має цифрові електронні документи в застосунку "Дія", зможе відсканувати qr-код в приміщенні банку, після чого на екрані телефону з'явиться пуш-повідомлення з назвою установи та пропозицією передачі копії цифрового документа. Для того, щоб передати копію, потрібно буде натиснути "так, відправити", і банк автоматично отримає ці документи у власному інтерфейсі. Для відкриття рахунку онлайн потрібно буде на сайті банку або в додатку обрати відповідну послугу і також підтвердити її через "Дію".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації України 5 жовтня презентувало оновлений додаток «Дія 2.0», в якому з'явилась низка нових онлайн-послуг і нові електронні документи. Зокрема було презентовано технологію цифрового шерингу документів через застосунок "Дія".

Того ж дня Національний банк України дозволив відкривати рахунки в банках із використанням електронних документів у додатку "Дія".

До теми: всю інфраструктуру підтримки бізнесу планують оцифрувати