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Турчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах президента

"Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат"
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив про підтримку Петра Порошенка на виборах президента 31 березня.
Турчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах президента Фото: hromadske.ua

"Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат", - відповів Турчинов на питання про те, кого він підтримує на виборах Президента, повідомляє LB.ua.

При цьому секретар РНБО зазначив, що з Юлією Тимошенко не спілкується з 2014 року.

Крім того, Турчинов сказав, що позитивно ставиться до Володимира Зеленського і наголосив, що тривалий час працював в місті Кривий Ріг, звідки родом артист.

Також секретар РНБО зазначив, що не має наміру брати участь в парламентських виборах восени поточного року.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Сергій Кривонос, що знявся на користь Порошенка, отримав посаду в РНБО.

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21 03 2019 21:55
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