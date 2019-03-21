Турчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах президента

"Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив про підтримку Петра Порошенка на виборах президента 31 березня.

"Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат", - відповів Турчинов на питання про те, кого він підтримує на виборах Президента, повідомляє LB.ua.

При цьому секретар РНБО зазначив, що з Юлією Тимошенко не спілкується з 2014 року.

Крім того, Турчинов сказав, що позитивно ставиться до Володимира Зеленського і наголосив, що тривалий час працював в місті Кривий Ріг, звідки родом артист.

Також секретар РНБО зазначив, що не має наміру брати участь в парламентських виборах восени поточного року.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Сергій Кривонос, що знявся на користь Порошенка, отримав посаду в РНБО.