НОВИНИСекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив про підтримку Петра Порошенка на виборах президента 31 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Турчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах президента
"Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат"
Фото: hromadske.ua
"Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко - найбільш підготовлений кандидат", - відповів Турчинов на питання про те, кого він підтримує на виборах Президента, повідомляє LB.ua.
При цьому секретар РНБО зазначив, що з Юлією Тимошенко не спілкується з 2014 року.
Крім того, Турчинов сказав, що позитивно ставиться до Володимира Зеленського і наголосив, що тривалий час працював в місті Кривий Ріг, звідки родом артист.
Також секретар РНБО зазначив, що не має наміру брати участь в парламентських виборах восени поточного року.
Нагадаємо, що кандидат у президенти Сергій Кривонос, що знявся на користь Порошенка, отримав посаду в РНБО.
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