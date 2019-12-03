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Порошенко анонсував нову людину в РНБО замість Гладковського, - ОНОВЛЕНО

Порошенко не назвав імені нового голови комісії
Президент Петро Порошенко анонсував призначення до Ради національної безпеки і оборони України керівника комісії з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва, раніше питаннями військово-технічного співробітництва займався Олег Гладковський.
Порошенко анонсував нову людину в РНБО замість Гладковського, - ОНОВЛЕНО полковник Сергій Кривонос

Про це він заявив на форумі "Від енергоефективності до енергонезалежності", інформує "Українська правда".

"Сьогодні я підпишу указ про одне дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва", - сказав він.

За його словами, в Україні з'явиться людина, "яка буде безпосередньо займатися питаннями переозброєння Збройних сил та інших військових формувань та питаннями співпраці України з НАТО".

Порошенко не назвав імені нового голови комісії.

На сайті президента поки немає документа про призначення.

Оновлення

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони стане Сергій Кривонос, який напередодні зняв свою кандидатуру з виборів президента України та підтримав чинного главу держави Петра Порошенка, повідомляє УП.

До цього він займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

На вибори Кривонос висувався від партії "Воїни АТО", проте 6 березня заявив, що знімає свою кандидатуру і буде підтримувати на президентських виборах 31 березня Порошенка.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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12 03 2019 13:17
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