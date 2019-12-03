Порошенко анонсував нову людину в РНБО замість Гладковського, - ОНОВЛЕНО

Президент Петро Порошенко анонсував призначення до Ради національної безпеки і оборони України керівника комісії з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва, раніше питаннями військово-технічного співробітництва займався Олег Гладковський.

Про це він заявив на форумі "Від енергоефективності до енергонезалежності", інформує "Українська правда".

"Сьогодні я підпишу указ про одне дуже важливе кадрове призначення в Раду національної безпеки і оборони України людини, яка буде одночасно очолювати комісію з питань оборонної промисловості та військово-технічного співробітництва", - сказав він.

За його словами, в Україні з'явиться людина, "яка буде безпосередньо займатися питаннями переозброєння Збройних сил та інших військових формувань та питаннями співпраці України з НАТО".

Порошенко не назвав імені нового голови комісії.

На сайті президента поки немає документа про призначення.

Оновлення

Новим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони стане Сергій Кривонос, який напередодні зняв свою кандидатуру з виборів президента України та підтримав чинного главу держави Петра Порошенка, повідомляє УП.

До цього він займав посаду першого заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

На вибори Кривонос висувався від партії "Воїни АТО", проте 6 березня заявив, що знімає свою кандидатуру і буде підтримувати на президентських виборах 31 березня Порошенка.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.