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Порошенко звільнив Гладковського

"Моя заява не є вироком, але моє завдання - створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об'єктивного розслідування"
Президент Петро Порошенко заявив, що зранку, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Порошенко звільнив Гладковського Олег Гладковський. Фото: dsnews.ua

Про це він сказав під час виступу Ради регіонального розвитку у Миколаєві, повідомляє "Громадське".

Також Гладковського зняли з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

"Моя заява не є вироком, але моє завдання - створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об'єктивного розслідування", - сказав Порошенко.

Він також уперше публічно звернувся до Національного антикорупційного бюро із закликом "розслідувати резонансні публікації й розставити всі крапки над і" - "якщо хто винен до відповідальності".

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковськоговід виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.

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04 03 2019 12:55
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