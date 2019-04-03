Порошенко звільнив Гладковського
Про це він сказав під час виступу Ради регіонального розвитку у Миколаєві, повідомляє "Громадське".
Також Гладковського зняли з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
"Моя заява не є вироком, але моє завдання - створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об'єктивного розслідування", - сказав Порошенко.
Він також уперше публічно звернувся до Національного антикорупційного бюро із закликом "розслідувати резонансні публікації й розставити всі крапки над і" - "якщо хто винен до відповідальності".
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковськоговід виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.
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