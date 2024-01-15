Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туреччина через позицію війни в Газі пропускає форум у Давосі

15 січня 2024, 13:52
Туреччина через позицію війни в Газі пропускає форум у Давосі
Фото: Прямий
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна пропустить цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти Хамас.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

За словами неназваних посадовців, міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек планував відвідати цьогорічний ВЕФ, але Ердоган, який критикує війну Ізраїлю проти Хамас, скасував це рішення.

Виконавчий директор форуму Клаус Шваб засудив терористичні атаки Хамас проти Ізраїлю після того, як терористичне угруповання вбило близько 1200 осіб під час свого нападу в жовтні.

Шваб також закликав вжити заходів для захисту цивільного населення Гази після початку операції єврейської держави. Саме ця заява обурила турецьких політиків.

Ердогана прийняв рішення відкликати своїх високопосадовців з саміту. Попри те, що це ускладнює зусилля Туреччини відновити зв'язок зі світовими інвесторами на тлі зменшення інвестицій в країну останніми роками через економічну політику Анкари.

Ми вже писали, що сьогодні в Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум.

Також стало відомо, що український президент планує зустрітися з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном.

 

ХАМАСТуреччинаДавосЕрдоган

Останні матеріали

Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється