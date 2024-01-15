Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна пропустить цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі через позицію його організаторів щодо війни Ізраїлю проти Хамас.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела.

За словами неназваних посадовців, міністр фінансів Туреччини Мехмет Сімсек планував відвідати цьогорічний ВЕФ, але Ердоган, який критикує війну Ізраїлю проти Хамас, скасував це рішення.

Виконавчий директор форуму Клаус Шваб засудив терористичні атаки Хамас проти Ізраїлю після того, як терористичне угруповання вбило близько 1200 осіб під час свого нападу в жовтні.

Шваб також закликав вжити заходів для захисту цивільного населення Гази після початку операції єврейської держави. Саме ця заява обурила турецьких політиків.

Ердогана прийняв рішення відкликати своїх високопосадовців з саміту. Попри те, що це ускладнює зусилля Туреччини відновити зв'язок зі світовими інвесторами на тлі зменшення інвестицій в країну останніми роками через економічну політику Анкари.

Ми вже писали, що сьогодні в Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум.

Також стало відомо, що український президент планує зустрітися з головою одного з найбільших банківських холдингів світу JPMorgan Chase & Co. Джеймі Дімоном.