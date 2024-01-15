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В Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум

15 січня 2024, 09:02
В Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум
Фото: АР
Сьогодні більше ста глав держав і урядів збираються у швейцарському Давосі на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму.

Про це йдеться у прес-релізі WEF.

Це буде 54-а щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Вона триватиме до 19 січня і буде скликана під темою "Відновлення довіри", щоб забезпечити важливий простір для того, щоб зробити крок назад і зосередитися на фундаментальних принципах довіри, включаючи прозорість, послідовність і підзвітність.

На Форумі візьмуть участь понад 100 представників урядів з усього світу, всіх основних міжнародних організацій, 1 000 компаній-партнерів Форуму, а також лідерів громадянського суспільства, провідних експертів, сучасну молодь, соціальних підприємців та ЗМІ.

Програма зустрічі складається з чотирьох взаємопов’язаних пріоритетів: 

  • Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі

  • - Створення зростання та робочих місць для нової ери

  • Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства

  • Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії.

 Нагадаємо, що вчора в Давосі пройшла зустріч радників щодо Формули миру.
ДавосВсесвітній економічний форум

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