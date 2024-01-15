В Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум
Про це йдеться у прес-релізі WEF.
Це буде 54-а щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Вона триватиме до 19 січня і буде скликана під темою "Відновлення довіри", щоб забезпечити важливий простір для того, щоб зробити крок назад і зосередитися на фундаментальних принципах довіри, включаючи прозорість, послідовність і підзвітність.
На Форумі візьмуть участь понад 100 представників урядів з усього світу, всіх основних міжнародних організацій, 1 000 компаній-партнерів Форуму, а також лідерів громадянського суспільства, провідних експертів, сучасну молодь, соціальних підприємців та ЗМІ.
Програма зустрічі складається з чотирьох взаємопов’язаних пріоритетів:
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Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі
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- Створення зростання та робочих місць для нової ери
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Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства
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Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії.