Туреччина готова приймати можливі переговори України, США і росії – Ердоган

Сьогодні турецький глава зустрівся із українським.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його Стамбул готовий приймати ймовірні перемовини між Україною, США і росією щодо пошуків шляхів припинення війни.

Про це Ердоган сказав в Анкарі на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Якщо взяти до уваги активну дипломатичну діяльність, яку ми проводимо протягом трьох років, наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, що ймовірно розпочнуться між Україною, росією та Америкою", - оголосив Ердоган.

Він додав, що під час перемовин із Зеленським заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

"В той же час, я підкреслив, що ми надаватимемо будь-яку підтримку для завершення перемовин встановленням стійкого миру. Вже повинна закінчитися ця війна, що спричинила смерть багатьох невинних та привела до колосальних руйнувань", - сказав Ердоган.

Турецький президент зазначив, що його країна продовжує працювати над реалізацією заходів, головна мета яких полягає в безпеці судноплавства у Чорному морі.

За словами Ердогана, територіальна цілісність України - це "те, від чого ми не можемо відмовитись". Те ж саме стосується і суверенітету України.

"Саме тому, потрібно, щоби якомога швидше був встановлений мир", - підсумував турецький президент.

Сьогодні по обіді Зеленський зустрівся з Ердоганом в Анкарі.