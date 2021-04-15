НОВИНИТуреччина готується представити Росії нові пропозиції щодо відновлення польотів між двома країнами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Туреччина готує нові пропозиції Росії для відновлення польотів і повернення туристів
Цього тижня ми почнемо бачити наслідки рішення Росії обмежити польоти до Туреччини. Дата скасування обмежень може бути перенесена разом зі зменшенням числа випадків коронавірусу
Фото: gettyimages.com
Міністр культури і туризму Мехмет Нурі Ерсой планує найближчими днями відвідати Москву для обговорення цього питання з російською владою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
"Ми прагнемо (відкрити туристичний сезон) в травні. Ми будемо стежити за розвитком пандемії. Цього тижня ми почнемо бачити наслідки рішення Росії обмежити польоти до Туреччини. Дата скасування обмежень може бути перенесена разом зі зменшенням числа випадків коронавірусу", - сказав Ерсой після засідання кабінету міністрів.
Ерсой не сказав, коли саме він відвідає Москву, але підкреслив, що рішення Росії обмежити польоти до Туреччини торкнеться близько півмільйона російських туристів, заявивши, що "при цьому з нашими літніми замовленнями проблем немає".
Росія з 15 квітня до 1 червня призупиняє регулярні та чартерні авіарейси до Туреччини. Рішення пояснили ситуацією з коронавірусом. Наприкінці тижня у Туреччині зареєстрували новий максимум заражень за добу - понад 55 тисяч.
Водночас цими вихідними президент України Володимир Зеленський мав зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Після зустрічі Ердоган заявив, що виступає проти наростання напруги у Чорноморському регіоні, та підтвердив підтримку Туреччиною територіальної цілісності й суверенітету України і ініціативи "Кримської платформи".
Він сказав, що Туреччина готова надати будь-яку підтримку для того, щоб знизити напругу, що почала наростати останнім часом.
Читайте також: Туреччина відновлює дипломатичні контакти з Єгиптом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 04 2021 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Австрії показали прототип робота-будівельника
- ФОТО На Міжнародну космічну станцію прибув новий екіпаж
- ФОТО У Франції вогнищами зігрівають виноградники від весняних заморозків
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles