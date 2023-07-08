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ПОЛІТИКА

Туреччина хоче продовжити зернову угоду на два роки

08 липня 2023, 11:37
Туреччина хоче продовжити зернову угоду на два роки
Фото: з вільного доступу
Ердоган пообіцяв обговорити цю ініціативу з путіним.

Туреччина веде роботу з продовження Чорноморської зернової ініціативи та докладає всіх зусиль, щоб збільшити термін її дії на два роки.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми продовжуємо роботу по зерновому коридору. Ми працюємо над його продовженням після 17 липня. Ми хочемо продовження принаймні на три місяці. Ми чекаємо на це і будемо докладати зусиль, щоб збільшити термін дії угоди на 2 роки", — підкреслив Ердоган. 

Він підкреслив, що всі зацікавлені сторони розуміють глобальну відповідальність цієї ініціативи і пообіцяв, що порушить тему зернової угоди у телефонній розмові із президентом росії владіміром путіним.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що у роботі зернового коридора зацікавлений весь світ, адже від нього залежить життя інших людей на інших континентах, включаючи Африку та Азію.

"Це дуже важливо. І дуже важливо, щоб ми почали діяти з партнерами так, щоб життя зернового коридора не залежало від настрою, з яким прокинувся президент рф", — заявив Зеленський, додавши, що наразі саме росія блокує Чорне море.

Раніше повідомлялось, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримав членство України в Північноатлантичному Альянсі.

війнаЕрдоганзернова угодарф тероризм

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