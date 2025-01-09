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Туреччина хоче створення двох держав на Кіпрі

09 січня 2025, 13:14
Туреччина хоче створення двох держав на Кіпрі
Фото: AFP
На думку турків, реальність має бути легалізована на міжнародному рівні.

У Стамбулі вважають, що немає інших альтернатив вирішення кіпрського питання, як створення на острові двох окремих держав.

Про це міністр закордонних справ Туреччини заявив у ході візиту на Північний Кіпр, повідомляє телеканал Habertürk TV.

"Дві держави на Кіпрі - це стане великим внеском. Кордони залишаться ті самі, люди - ті самі. Я запрошую міжнародне співтовариство зайняти позицію з цього приводу, іншої альтернативи практично немає. Цілком можливо, що Туреччина, Греція і Турецька Республіка Північного Кіпру, та адміністрація греків-кіпріотів об’єднаються і побудують краще майбутнє в нашому регіоні", - сказав Хакан Фідан на пресконференції.

Він вважає, що існуюча реальність має бути легалізована на міжнародному рівні, як це сталося у Східному Тиморі та Південному Судані, і може статися на Кіпрі.

Хакан Фідан нагадав, що з 1974 року між сторонами немає кровопролиття та війни.

"Якщо греки хочуть просунути острів Кіпр вперед сучасним, розвиненим, мирним шляхом і назавжди гарантувати безпеку, вони мають бути сміливими у реалізації таких рішень. Я закликаю їх бути сміливішими", - додав турецький міністр.

Також він закликав провести зустріч для врегулювання кіпрського питання.

"Зберімося разом і побудуємо мирне та спокійне майбутнє як в Егейському, так і Середземному морі. Це принесе процвітання та мир не лише нашим народам, а й усьому регіону", - констатував Фідан.

Восени ми повідомляли, що Кіпр має намір вступити в НАТО. 

 

ТуреччинаКіпр

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