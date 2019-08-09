Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії
"Відповідно до встановленого графіка, перше спільне наземне патрулювання за участю військовослужбовців збройних сил Туреччини та США, наземних транспортних засобів, вертольотів та БПЛА розпочалося сьогодні о 09:17 на півдні Акчакале (район турецької провінції Шанлиурфа на кордоні з Сирією) на сирійській стороні, а закінчилося о 12:51, як було заплановано", - інформує Міністерство національної оборони Туреччини, повідомляє "Укрінформ".
Міноборони також повідомляє, що створення безпечної зони триває відповідно до домовленостей, досягнутих з делегацією США 5-7 серпня поточного року, так само як і триватимуть спільні патрулювання.
"Спільні патрулювання з повітря та суші триватимуть у найближчі дні з метою нагляду за діяльністю, пов’язаною зі створенням зони безпеки", - додали у повідомленні.
Як відомо, кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав критичну оцінку процесу створення зони безпеки на півночі Сирії. Він заявив, що наразі зони безпеки в Сирії не існує, що це лише назва, за якою нічого не стоїть.
Нагадаємо, що унаслідок авіаударів, які у ніч на 26 серпня завдали сирійські урядові та російські війська по провінції Ідліб загинули дев’ятеро цивільних, ще 20 дістали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків