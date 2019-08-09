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Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії

"Спільні патрулювання з повітря та суші триватимуть у найближчі дні з метою нагляду за діяльністю, пов’язаною зі створенням зони безпеки"
Підрозділи ЗС Туреччини та США провели перше спільне патрулювання в зоні безпеки на півночі Сирії.
Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії Фото: Укрінформ

"Відповідно до встановленого графіка, перше спільне наземне патрулювання за участю військовослужбовців збройних сил Туреччини та США, наземних транспортних засобів, вертольотів та БПЛА розпочалося сьогодні о 09:17 на півдні Акчакале (район турецької провінції Шанлиурфа на кордоні з Сирією) на сирійській стороні, а закінчилося о 12:51, як було заплановано", -  інформує Міністерство національної оборони Туреччини, повідомляє "Укрінформ".

Міноборони також повідомляє, що створення безпечної зони триває відповідно до домовленостей, досягнутих з делегацією США 5-7 серпня поточного року, так само як і триватимуть спільні патрулювання.

"Спільні патрулювання з повітря та суші триватимуть у найближчі дні з метою нагляду за діяльністю, пов’язаною зі створенням зони безпеки", - додали у повідомленні.

Як відомо, кілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган дав критичну оцінку процесу створення зони безпеки на півночі Сирії. Він заявив, що наразі зони безпеки в Сирії не існує, що це лише назва, за якою нічого не стоїть.

Нагадаємо, що унаслідок авіаударів, які у ніч на 26 серпня завдали сирійські урядові та російські війська по провінції Ідліб загинули дев’ятеро цивільних, ще 20 дістали поранення.

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08 09 2019 18:28
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