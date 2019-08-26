CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок авіаударів, які у ніч на 26 серпня завдали сирійські урядові та російські війська по провінції Ідліб загинули дев’ятеро цивільних, ще 20 дістали пораненнПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Унаслідок авіаударів Росії по Сирії загинули дев'ять цивільних
Серед загиблих - троє дітей
Фото: з вільних джерел
За інформацією активістів, серед загиблих - троє дітей, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu із посиланням на дані організації цивільної оборони "Білі шоломи".
Як пише Anadolu, у 2018-му Туреччина і Росія домовилися перетворити Ідліб в зону деескалації, де акти агресії прямо заборонені. Однак режим Асада і його російські союзники почали наступ на позиції повстанців у цьому регіоні.
Нагадаємо, що у результаті авіаударів ВКС Росії по одному з сіл в ідлібській зоні деескалації загинули 13 мирних осіб, ще 20 отримали поранення.
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