Унаслідок авіаударів Росії по Сирії загинули дев'ять цивільних Серед загиблих - троє дітей

Унаслідок авіаударів, які у ніч на 26 серпня завдали сирійські урядові та російські війська по провінції Ідліб загинули дев’ятеро цивільних, ще 20 дістали пораненн

Фото: з вільних джерел

За інформацією активістів, серед загиблих - троє дітей, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu із посиланням на дані організації цивільної оборони "Білі шоломи". Як пише Anadolu, у 2018-му Туреччина і Росія домовилися перетворити Ідліб в зону деескалації, де акти агресії прямо заборонені. Однак режим Асада і його російські союзники почали наступ на позиції повстанців у цьому регіоні. Нагадаємо, що у результаті авіаударів ВКС Росії по одному з сіл в ідлібській зоні деескалації загинули 13 мирних осіб, ще 20 отримали поранення.

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