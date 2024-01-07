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ПОЛІТИКА

Туреччина має припинити блокувати британські тральщики для України – екскомандувач НАТО

07 січня 2024, 13:56
Туреччина має припинити блокувати британські тральщики для України – екскомандувач НАТО
Фото: DW
Судна передали Києву для допомоги в розмінуванні судноплавних шляхів у Чорному морі.

Рішення Туреччини зупинити передачу Україні двох британських військових кораблів суперечить її зобов'язанням перед Північноатлантичним союзом (НАТО). Анкара має зайняти більш жорстку позицію щодо російської федерації.

Про це заявив колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс, повідомляє Politico.

Адмірал США у відставці назвав "невдалим" рішення Туреччині відмовити у проході через свої протоки двом кораблям класу Sandown Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Судна передали Києву для допомоги в розмінуванні судноплавних шляхів у Чорному морі.

На думку Ставрідіса, Туреччина "безумовно, могла вирішити дозволити прохід оборонних кораблів, таких як тральщики, в Чорне море", тому що "існує достатня свобода дій" відповідно до Конвенції Монтре, а тральщики мають суто оборонний характер.

"Це чітка позиція НАТО, з якою Туреччина погодилась у рамках своєї ролі в НАТО", - зазначив адмірал.

Аналізуючи відносини Туреччини з Росією і Заходом, Ставрідіс зазначив, що Анкара "занадто наполегливо намагається досягти балансу і повинна повністю покластися на свою роль члена НАТО".

"росія є небезпечною державою-агресором і серійним порушником прав людини, яка щодня загрожує Альянсу в повітрі, на морі, на землі, у кіберпросторі та в космосі. Це не складний вибір", - сказав він.

Екс-командувач ВМС Туреччини, адмірал Джем Гюрденіз уже відповів на критику американського колеги. Він зазначив, що Анкара хоче уникнути "пролиття турецької крові" в рамках "війни у Чорному морі від імені США і НАТО".

На початку грудня Міноборони Великої Британії підтвердило передачу Україні двох мінно-пошуковіих тральщиків для розмінування типу Sandown (MCMV) зі складу Королівських ВМС.

ТуреччинакорабліБританія

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