Туреччина на фінальному етапі випробування власних ракет "повітря-повітря"

В Туреччині завершилися конструкційні випробування двох ракет власної розробки класу "повітря-повітря" - Gökdoğan і Bozdoğan.

Вони будуть готові до передачі у ВПС Туреччини після випробування їх дії з боєвим боєзапасом.

Про це розказав голова Директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн, передає Укрінформ.

"Конструкційні перевірочні випробування наших ракет Bozdoğan і Gökdoğan завершено. Зараз наші ракети готові до приймальних випробувань. На наступному етапі будуть проведені випробування з боєвими боєзапасом і тоді передамо їх нашим ВПС", - сказав він.

Gökdoğan - ракета малого і середнього радіусу дії. Bozdoğan ж здатна вражати цілі на великих відстанях.

Обидві ракети були розроблені в рамках національної програми Göktuğ і можуть використовуватися на винищувачах F-16 та військових літаках турецької розробки, які плануються ставити на озброєння в майбутньому.

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