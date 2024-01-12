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Туреччина на фінальному етапі випробування власних ракет "повітря-повітря"

12 січня 2024, 11:25
Туреччина на фінальному етапі випробування власних ракет
Фото: з вільного доступу
В Туреччині завершилися конструкційні випробування двох ракет власної розробки класу "повітря-повітря" - Gökdoğan і Bozdoğan.

Вони будуть готові до передачі у ВПС Туреччини після випробування їх дії з боєвим боєзапасом.

Про це розказав голова Директорату оборонної промисловості Туреччини Халюк Гьоргюн, передає Укрінформ.

"Конструкційні перевірочні випробування наших ракет Bozdoğan і Gökdoğan завершено. Зараз наші ракети готові до приймальних випробувань. На наступному етапі будуть проведені випробування з боєвими боєзапасом і тоді передамо їх нашим ВПС", - сказав він.

Gökdoğan - ракета малого і середнього радіусу дії. Bozdoğan ж здатна вражати цілі на великих відстанях. 

Обидві ракети були розроблені в рамках національної програми Göktuğ і можуть використовуватися на винищувачах F-16 та військових літаках турецької розробки, які плануються ставити на озброєння в майбутньому.

В кінці року ми також писали, що Турецький безпілотник з українським двигуном здійснив дебютний політ.

 

ракетиТуреччина

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