Туреччина на тлі суперечок з Францією засудила теракт у Ніцці

Туреччина солідарна з французьким народом проти насильства і тероризму

МЗС Туреччини заявило у четвер, що рішуче засуджує напад з ножем у французькому місті Ніцца.

Про це йдеться в опублікованій у четвер заяві на сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".

У заяві міністерства сказано, що Туреччина солідарна з французьким народом проти насильства і тероризму.

"Ми рішуче засуджуємо напад, скоєний сьогодні в церкві Нотр-Дам в Ніцці. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих в результаті нападу і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.

"Як країна, яка бореться з різними видами тероризму і втрачає своїх громадян через тероризм, ми підкреслюємо, що ми солідарні з французьким народом", - додали у міністерстві.

Нападник з ножем вбив трьох людей в результаті ймовірного терористичного акту в церкві у французькому місті Ніцца в четвер.

На додачу в ході окремого інциденту поліція застрелила нападника в Авіньйоні, що на південному сході Франції.

Обидва інциденти сталися на тлі конфлікту між Францією та мусульманським світом після того, як президент Еммануель Макрон оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами.

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