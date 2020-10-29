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Туреччина на тлі суперечок з Францією засудила теракт у Ніцці

Туреччина солідарна з французьким народом проти насильства і тероризму
МЗС Туреччини заявило у четвер, що рішуче засуджує напад з ножем у французькому місті Ніцца.
Туреччина на тлі суперечок з Францією засудила теракт у Ніцці Фото: ukr.segodnya.ua

Про це йдеться в опублікованій у четвер заяві на сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".

У заяві міністерства сказано, що Туреччина солідарна з французьким народом проти насильства і тероризму.

"Ми рішуче засуджуємо напад, скоєний сьогодні в церкві Нотр-Дам в Ніцці. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих в результаті нападу і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.

"Як країна, яка бореться з різними видами тероризму і втрачає своїх громадян через тероризм, ми підкреслюємо, що ми солідарні з французьким народом", - додали у міністерстві. 

Нападник з ножем вбив трьох людей в результаті ймовірного терористичного акту в церкві у французькому місті Ніцца в четвер. 

На додачу в ході окремого інциденту поліція застрелила нападника  в Авіньйоні, що на південному сході Франції.

Обидва інциденти сталися на тлі конфлікту між Францією та мусульманським світом після того, як президент Еммануель Макрон оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами.

Нагадуємо, що Charlie Hebdo випустила карикатуру з Ердоганом у трусах. Туреччина звинуватила газету в "культурному расизмі"

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29 10 2020 15:57
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