Туреччина на тлі суперечок з Францією засудила теракт у Ніцці
Про це йдеться в опублікованій у четвер заяві на сайті міністерства, повідомляє "Європейська правда".
У заяві міністерства сказано, що Туреччина солідарна з французьким народом проти насильства і тероризму.
"Ми рішуче засуджуємо напад, скоєний сьогодні в церкві Нотр-Дам в Ніцці. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблих в результаті нападу і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться у заяві.
"Як країна, яка бореться з різними видами тероризму і втрачає своїх громадян через тероризм, ми підкреслюємо, що ми солідарні з французьким народом", - додали у міністерстві.
Нападник з ножем вбив трьох людей в результаті ймовірного терористичного акту в церкві у французькому місті Ніцца в четвер.
На додачу в ході окремого інциденту поліція застрелила нападника в Авіньйоні, що на південному сході Франції.
Обидва інциденти сталися на тлі конфлікту між Францією та мусульманським світом після того, як президент Еммануель Макрон оголосив рішучі заходи для боротьби з радикальними ісламістами.
Нагадуємо, що Charlie Hebdo випустила карикатуру з Ердоганом у трусах. Туреччина звинуватила газету в "культурному расизмі"
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