Charlie Hebdo випустила карикатуру з Ердоганом у трусах. Газету звинувачують у "культурному расизмі"
Карикатуру опублікували у соцмережах газети, повідомляє "Громадське".
Ердогана зобразили у трусах, футболці, яка не прикриває живіт, та з пляшкою пива. Він підіймає спідницю жінки в мусульманському одязі та говорить "О, пророк!"
У Туреччині вже обурилися через таке зображення їхнього лідера. Відповідальний за зв'язки з громадськістю адміністрації Ердогана Фахреттін Алтун назвав зображення Charlie Hebdo «підлими образами».
"Ми засуджуємо огидні зусилля за допомогою цієї публікації посилити культурний расизм і ненависть", — написав він.
Речник Ердогана Ібрагім Калін також заявив, що засуджує карикатуру газети, яка "не поважає віру, святість та цінності нашого президента".
Читайте також: Ердоган: Туреччина не відмовиться від членства в НАТО
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У США пройшли останні дебати Байдена і Трампа перед виборами
- ВІДЕО Китай випробував систему залпового запуску дронів-камікадзе
- ФОТО На плато Наска виявили новий геогліф
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам
- У Бразилії учасник випробувань "оксфордської" вакцини від COVID-19 помер від ускладнень COVID-19