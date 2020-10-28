Charlie Hebdo випустила карикатуру з Ердоганом у трусах. Газету звинувачують у "культурному расизмі"

На карикатурі диктатор підіймає спідницю жінки в мусульманському одязі

Новий випуск сатиричної французької газети Charlie Hebdo вийшов на обкладинці з карикатурою на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Це реакція на конфлікт Парижа та Анкари через вбивство французького вчителя чеченцем.

Карикатуру опублікували у соцмережах газети, повідомляє "Громадське".

Ердогана зобразили у трусах, футболці, яка не прикриває живіт, та з пляшкою пива. Він підіймає спідницю жінки в мусульманському одязі та говорить "О, пророк!"

У Туреччині вже обурилися через таке зображення їхнього лідера. Відповідальний за зв'язки з громадськістю адміністрації Ердогана Фахреттін Алтун назвав зображення Charlie Hebdo «підлими образами».

"Ми засуджуємо огидні зусилля за допомогою цієї публікації посилити культурний расизм і ненависть", — написав він.

Речник Ердогана Ібрагім Калін також заявив, що засуджує карикатуру газети, яка "не поважає віру, святість та цінності нашого президента".

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